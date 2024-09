US Open 2024 Pegula | Il pubblico mi ha aiutato Sabalenka una delle migliori sul cemento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jessicaha commentato in conferenza stampa il successo ai danni di Muchova nella semifinale dello US: “E’ stata una bella partita, sono felice di averla ribaltata anche se non è stato facile. Sono riuscita a trovare un modo e a giocare un buon tennis, specialmente nel terzo set. A dir la verità dopo il primo set non ero riuscita a risolvere i problemi e anche nel secondo sono andata sotto 2-0 abbastanza rapidamente. Sono riuscita a tenere il mio servizio e penso che ilmi abbia davveroin termini di adrenalina“.ha poi aggiunto: “La mia impressione è che fossi molto più nervosa prima del match di quarti con Swiatek, ma forse è stato un male perché in semifinale ero troppo sciolta. Magari anche il fatto di giocare due partite consecutive di sera ha contribuito. La vera sfida di giocare uno Slam è proprio questa: ogni giorno ti senti diverso.