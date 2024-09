Tc Bisenzio Manteco e Tc Prato si parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) E’iniziato il conto alla rovescia per lanza della serie A di tennis, che prenderà il via domenica 6 ottobre. La provincia disarà rappresentata da due formazioni, entrambe in serie A2: il Tcsarà impegnato con la squadra maschile, mentre il Tcgiocherà con la squadra femminile. In serie A2 maschile il Tcè stato inserito nel girone 2 e all’esordio avrà la trasferta in terra siciliana contro il Ct Palermo 2 (6 ottobre). Lo scorso anno la formazione del Fabbricone è retrocessa dall’A1, ma vuole subito ritornare nella massima serie: "Sarà un girone difficile, ma stimolante, con tante squadre importanti - spiega il ds del ‘Fabbricone’, Stefano Bonechi - la prima gara in casa il 20 ottobre e sono sicuro che avremo il pubblico delle grandi occasioni perchè per noi la serie A è qualcosa di straordinario".