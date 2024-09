Serie D Sbaffo | Ho fiducia nella Recanatese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) I colpi bassi subiti in estate non sembrano aver fiaccato l’ambiente anzi: Recanati mercoledì sera ha riabbracciato le sue squadre, dalla compagine diD sino ai piccoli amici, in un’autentica festa giallorossa che ha coinvolto, nel cortile di Palazzo Venieri, almeno 800 tra sostenitori, curiosi, genitori ed il numerosissimo staff. "Andiamo avanti a testa alta – ha detto il patron Adolfo Guzzini – perché il primo vero nostro obiettivo è sociale, dare cioè un’attività sana a qualificati ai ragazzi ed alle ragazze. Chiaramente una delle priorità è fare bene con la prima squadra, consapevoli che ogni stagione nasconde insidie ma anche consapevoli che ci siamo attrezzati con giocatori esperti e giovani interessanti".