Pioggia di multe Ma i cartelli spiazzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024)dialle auto in sosta in via Ponchielli, colpevoli di parcheggiare in un’area riservata alle biciclette. Ma con un ’giallo’, come racconta una ragazza versiliese: "Poco prima di Ferragosto, lungo la strada sono iniziati dei lavori per ridipingere la segnaletica orizzontale – racconta – e hanno disegnato i nuovi stalli bianchi per la sosta delle auto". Che, almeno fino a tre settimane fa, potevano parcheggiare tranquillamente lungo via Ponchielli, scelta anche (e soprattutto) perché la sosta è gratuita. Insomma, un lavoro di miglioramento della segnaletica, all’insegna di un maggiore decoro. Figurarsi la sorpresa quando i proprietari delle auto, al momento di andarle a riprendere, hanno trovato una sfilza di