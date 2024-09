Per il bene del tennis | vergogna inglese contro Jannik Sinner cosa gli augurano prima della semifinale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sale la tensione per ladello Us Open.è, secondo tutti, il favorito per la vittoria finale dell'ultimo grande slamstagione. E di fronte troverà il suo collega e amico Jack Draper. Una sfida che si preannuncia super agguerrita, dato che l'è parso in ottima forma nel corso del torneo. Ma l'azzurro ha dalla sua la voglia di rivalsa dopo le polemiche scoppiate in seguito alla notiziasua positività al test antidoping di Indian Wells. L'ultima parola, però, sarà quella che darà il campo da gioco. E in questo l'azzurro ha già dato prova di avere molti argomenti a suo favore. Intanto dall'Inghilterra arrivano degli attacchi al numero uno al mondo senza precedenti.