Oroscopo Paolo Fox weekend 7 e 8 settembre 2024 su amore e lavoro

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 6 settembre 2024)Fox rivela l'del fine settimana 7 e 8, concentrandosi su. La Luna in Scorpione può comportare discussioni nella relazione del Toro. Saranno giornate impegnative anche per il Gemelli. Approfondiamo attraverso le previsioni astrologiche deldiFox 7-8/9.Fox 7-8: Ariete, Toro, Gemelli Ariete -: con la Luna opposta, restano dei dubbi in merito agli incontri. Forse qualcosa che ti è andata storta, ma le coppie datate dovrebbero evitare discussioni.: avrai un mucchio di cose da fare e forse aspetti una telefonata. Toro -: non sottovalutare una piccola provocazione, perché potrebbe causare incomprensioni. La voglia di discutere sarà alta, ma cerca di evitare.: chi è in crisi dal precedente anno, presto troverà nuovi spunti utili. Domenica stancante ma periodo positivo.