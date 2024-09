Oney Tapia sei leggenda! La stima degli amici e colleghi | Uno di noi trasmette energia positiva

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Parigi. In una delle serate sportive più scintillanti per Bergamo, grazie anche al bronzo nell’handbike di Mirko Testa e l’argento di Martina Caironi nel salto in lungo, la stella che brilla di più è quella die del suo oro conquistato alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il gigante buono è riuscito finalmente a trionfare nel palcoscenico più importante della sua carriera e non è stata per nulla una vittoria scontata, anzi; oltre agli ostici avversari, come si è rivelato l’iraniano Bajoulvand, la vera insidia diè stata la pioggia, che ha inumidito la pedana del lancio del disco categoria F11, creando qualche problema in prima battuta, ma poi eccellentemente superato con il penultimo tiro decisivo da 41.92.