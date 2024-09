Moyre il duo siciliano pubblica l’EP Storia Leggera

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024)è il nuovo EP del duoche esplora temi profondi e universali attraverso un viaggio di trasformazione personale e di scoperta di sé, il nuovo EP del duo composto dalle sorelle siciliane Giulia e Paola Messina, in arte, in uscita il 6 settembre per Artist First, esplora temi profondi e universali attraverso un viaggio di trasformazione personale e di scoperta di sé. Un importante capitolo nella carriera delle, che mette in luce la loro capacità di combinare musica evocativa con un messaggio potente e inclusivo.si sviluppa come un percorso sonoro che guida l’ascoltatore attraverso le diverse fasi della consapevolezza e dell’accettazione di sé. Ogni brano delè concepito come una tappa fondamentale di questo viaggio, che conduce alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie unicità.