MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP San Marino 2024 | Bagnaia al comando Morbidelli 4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Francescoha firmato il miglior giro nelle pre-del GP di San, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Misano. Il due volte Campione del Mondo ha rialzato la testa dopo la caduta di Aragon e svetta sul tracciato di casa con il tempo di 1:51.563, facendo di essere in forma eccellente e di puntare adi lusso in terra romagnola. Il centauro della Ducati ufficiale ha preceduto di 185 millesimi lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini), mentre il leader del campionato occupa la terza piazza: lo spagnolo Jorge Martin è attardato di 0.281 con la Ducati Pramac e precede di un solo millesimi il compagno di squadra Franco, eccellente quarto e parso in ottime condizioni. Enea Bastianini è quinto a 0.382 con l’altra Ducati ufficiale, poi a mezzo secondo troviamo la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi.