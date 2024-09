L’ex sindaca leghista di Monfalcone vieta il gioco del cricket comunità del Bangladesh sul piede di guerra | Sta cancellando la nostra storia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) A, in provincia di Gorizia, non è possibile giocare a. Lo ha stabilitoAnna Maria Cisint, che a quanto pare ha adottato una serie di misure ostili allabengalese in paese. Cosa c’entra il? Ilè lo sport più diffuso in, un po’ come il calcio in Italia, e lane hato la pratica. Per questo motivo un gruppo di amici bengalesi è stato costretto a spostarsi e recarsi in un campetto di periferia vicino all’aeroporto di Trieste per evitare una multa che può arrivare addirittura fino a 100 euro.