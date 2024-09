Il premio di Massa a Mariella Nava cantautrice ’speciale’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un weekend all’insegna di letteratura, musica, arte. Sono le carte chevuole mettere sul tavolo per conquistare un posto importante nel panorama non solo culturale ma anche turistico di una stagione che per essere considerata positiva deve essere la più lunga possibile. L’evento tradizionale che contraddistingue il fine settimana è la cerimonia di chiusura della sessantacinquesima edizione delletterario San Domenichino che col passare degli anni ha aumentato la propria importanza a livello nazionale. "Possiamo dire con grande soddisfazione – afferma il presidente, Giacomo Bugliani – che per la sezione poesia siamo ilpiù longevo d’Italia". Appuntamento domani alle 17, sulla terrazza del ’Vista Mare’ sul viale litoraneo di Marina di