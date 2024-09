Il piano di pace delle Lobby per l’Ucraina | ecco cosa prevede e cosa c’è dietro la proposta attribuita a Donald Trump

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un programma da 500 miliardi di dollari per l’acquisto di armi, il rilancio della Nato e l’ingresso delnell’Unione Europea. Sono alcuni punti delchepotrebbe mettere in cantiere per «riportare la» in Ucraina. A presentarlo sulle colonne del Wall Street Journal è stato il suo ex segretario di Stato, e prima ancora ex direttore della Cia, Mike Pompeo, insieme al lobbista David J. Urban. Gli obiettivi sono ambiziosi. Secondo i due autori, una seconda presidenzametterebbe fine alla guerra in tempi brevi, grazie a una serie di misure che dovrebbero riuscire dove Biden non ha potuto mettere Putin con le spalle al muro.