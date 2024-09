I 47 secondi che salvarono la carriera politica di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il 5 ottobre del 2010era in difficoltà. La giornalista Gwen Ifill l’aveva già ribattezzata “la Barack Obama donna” ma nella corsa alla Procura generale della California l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti non era certo la favorita. Il suo avversario, il repubblicano Steve Cooley, aveva vinto per ben tre volte le elezioni come procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, la roccaforte democratica più popolosa dello stato, ed era in vantaggio anche allora grazie alla sua reputazione di magistrato integerrimo contro la corruzione. Ma a salvare ladell’attuale candidata democratica alla Casa bianca ci pensò proprio Cooley, circa 45 minuti dopo l’inizio del primo e unico dibattito di quella campagna elettorale.