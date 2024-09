Gratta e Vinci tutti pazzi per il nuovo tagliando €50 & €100

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 6 settembre 2024)per ilche da adesso in poi si può trovare anche nella versione online. Arriva la comunicazione ufficiale Ci sono dei momenti in cui bisogna cambiare. Anche in quelle situazioni che di solito sono identiche. Una botta di vita, in poche parole, pure alla ricerca di un. Sono molti i giocatori in Italia della Lotteria Istantanea, sono moltissimi quelli che quando decidono che è il momento di comprarne solamente uno non cambiano mai.(AnsaFoto) – Ilveggente.itPerò l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gestisce questo tipo di gioco in Italia, sa benissimo che per stare al passo con i tempi deve immettere sul mercato cose nuove, che stuzzicano l’attenzione dei cittadini. Ed è per questo che, ogni tanto, arriva una nota ufficiale dell’inserimento di unnel circuito.