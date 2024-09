Fritz-Tiafoe oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Taylorse la vedrà contro Francesnella seconda semifinale maschile degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Tutti e due hanno il vento in poppa dopo i quarti di finale e adesso sono pronti per questo derby tutto statunitense. Il californiano è reduce dal grande successo in quattro set sul tedesco Alexander Zverev, quarta forza del tabellone, mentre il ventiseienne di Hyattsville ha approfittato del ritiro per problemi fisici del veterano bulgaro Grigor Dimitrov nelle battute finali del quarto parziale. Il bilancio degli scontri diretti è guidato saldamente da, che si trova in vantaggio addirittura per 6-1 e partirà con i favori del pronostico sulla base delle quote dei bookmakers.