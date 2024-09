Fontana di Trevi ingresso a numero chiuso e a pagamento | la proposta della giunta Gualtieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’overtourism è un tema che scalda l’agenda politica dei principali poli attrattivi del Paese e Roma, che ospita milioni di turisti ogni anno, sta cercando negli ultimi anni di affrontare i problemi legati all’enorme afflusso di visitatori che raggiungono la Capitale desiderosi di vivere il sognoDolce Vita all’italiana. Per fronteggiare il problema legato alla gestione dei flussi, il Campidoglio sta prendendo in considerazione la possibilità di far pagare un ticket e contingentare gli ingressi, solo per i turisti e non per i residenti, per ladi. Il sindaco Roberto, sulla base del monitoraggio svolto dall’assessore comunale del Turismo Alessandro Onorato, ha detto che l’ipotesi potrebbe essere quella di far pagare un biglietto di 2 euro per trenta minuti di visita con prenotazione nominale.