Fedez sta cercando di colmare un vuoto | l’indiscrezione su Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024)si sono separati da ormai un paio di mesi, ma il chiacchiericcio in rosa sull’ex coppia non si è mai fermato. Ambedue sono andati avanti;è stato sorpreso con diverse fiamme al suo fianco, a partire da Garance Authié, e su, invece, abbiamo parlato a lungo del presunto flirt con Silvio Campara. Secondo le ultime indiscrezioni,starebbediillasciato da: cosa sappiamo., illasciato daL’estate è ormai alle spalle, e molti vip hanno ripreso la normale vita quotidiana, tra lavoro, faccende familiari e ritorni in città. Dopo un’estate trascorsa in giro per il mondo,sono tornati a Milano, separatamente.