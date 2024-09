Fair Play Finanziario 2023 | Inter e Milan in regola Roma multata di 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’Organo di Controllodei Club UEFA (CFCB) ha ufficializzato i provvedimenti nei confronti delle squadre che non hanno rispettato i paletti del(FFP) nell’anno. La prima camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione/24. Il CFCB ha valutato i club per la prima volta in base alla nuovaCost Squad: ovvero il rapporto ricavo/costi che, nel, doveva essere pari o inferiore al 90%. Il rapporto scenderà poi all’80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025. Tutti i club hanno segnalato un rapporto costi squadra entro il limite del 90%. Due club, Aston Villa e Marsiglia, sono stati multati dalla prima camera rispettivamente di € 60.000 e € 20.000 per la presentazione tardiva delle loro informazioni finanziarie.