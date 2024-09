ZTL Fascia Verde Roma Lega chiede lo stop di norme anti-romani a Gualtieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Continua il dibattito sulla ZTLdi: la, attraverso Fabrizio Santori, ribadisce l’opposizione all’iniziativa Fabrizio Santori, capogruppo dellaal Comune di, ha duramente criticato il nuovo provvedimento che prevede l’estensione della Ztla partire dal 1° novembre. In una nota stampa, il consigliere comunale ha definito la misura come “folle” ed “eco-chic”, sottolineando il suo impatto devastante su un gran numero di cittadinini. Secondo le stime citate dall’eletto leghista, saranno coinvolte almeno 500.000 autovetture, 100.000 veicoli commerciali e 87.000 motoveicoli, con un numero imprecisato di ciclomotori che dovranno essere sostituiti per poter continuare a circolare all’interno della città.