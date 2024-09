Vuelta a España 2024 la tappa di domani Logroño-Alto de Moncalvillo | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laarriva alle ultime due frazioni decisive: tra venerdì e sabato ci sarà tantissima salita e i valori usciranno allo scoperto. Ben O’Connor conserva appena cinque secondi di vantaggio su Primoz Roglic e anche Enric Mas sta pedalando bene: tra questi tre verosimilmente uscirà il vincitore finale.Sarà unadiscretamente lunga, ma decisamente esplosiva soprattutto per le caratteristiche del finale. Si partirà daper arrivare all’dedopo 173.2 chilometri e 2600 metri di dislivello. Prima parte che sarà praticamente tutta in pianura o in falsopiano leggermente a salire, prima del GPM di terza categoria del Puerto de Pradilla posto a metà(5.2 km al 4.8%). Seconda parte che sarà tutta a favore fino al traguardo volante di Ventosa dal quale comincerà la salita finale dell’de: 8.6 km all’8.