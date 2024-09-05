Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 11:30 (Di giovedì 5 settembre 2024) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA è CHIUSA LA BORGO PIAVE ACCIARELLA, TRA ACCIARELLA E BORGO SANTA MARIA è PARZIALALMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI ACILIA CIRCOLAZIONE REGOALRE ANCHE IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE RISULTA SENZA IMPEDIMENTI AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA PADIGLIONE E MARECHIARO, PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO è IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI E LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 09:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, RISOLTO L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SITUAZIONE IDENTICA IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E ANCORA DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CODE IN AUMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DELTEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA FORTI DISAGI SULLA PONTINA INCIDENTE AL KM 44+700 CODE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, TRAFFICO SU UNA CORSIA CODE MA PER TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA DA GENIO CIVILE AD APRILIA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA BOCCEA E PESCACCIO PROSEGUIAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA TIBURTINA POI CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE ALTRO INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, VERSO ROMA FORTI DISAGI SULLA PONTINA INCIDENTE AL KM 44+700 CODE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, TRAFFICO SU UNA CORSIA CODE MA PER TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA DA GENIO CIVILE AD APRILIA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Bomba d'acqua su Roma, è allerta meteo. Crolla ponte in Piemonte, 30 persone isolate - In particolare a Roma è caduta stamattina l'ennesima bomba d'acqua su Roma, dopo quelle di martedì .gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità ... adnkronos
- Roma di nuovo allagata. Ma è stato davvero il cambiamento climatico - Non c'è invece un dato sulla pulizia dei tombini sulla viabilità secondaria, quelle di competenza municipale. Per oggi è prevista una nuova perturbazione, che dire, speriamo vada ancora meglio di ... ilfoglio
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