Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 5 settembre 2024)DEL 5 SETTEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LA CIRCONE AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA è CHIUSA LA BORGO PIAVE ACCIARELLA, TRA ACCIARELLA E BORGO SANTA MARIA è PARZIALALMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE.