Solidità e forza mentale | le armi di Sinner per sfiancare Medvedev e costruirsi la chance di vincere gli Us Open | L’analisi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Stesso turno (quarti di finale), stesso momento (quarto set), stessa situazione (match point a favore non sfruttato) vissuta due anni fa, in quell’incontro perso contro Carlos Alcaraz che per tanto tempo è stato un nodo irrisolto. Stavolta però le cose sono andate diversamente, perché molto diverso è lui, Jannik, numero 1 del tennis mondiale. L’azzurro approda per la prima volta in carriera in semifinale allo Ussuperando Daniilper 6-2 1-6 6-1 6-4 al termine di una partita dall’andamento strano, ma dove a fare la differenza è stata la maggioredell’altoatesino, specialmente sotto il profilodiventa così il terzo italiano nella storia a raggiungere il penultimo atto dello Slam statunitense dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (sconfitta con Jimmy Connors) e Matteo Berrettini nel 2019 (battuto da Rafa Nadal).