Radio CRC – Hermoso alla Roma ma l’offerta del Napoli era più alta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Marioha scelto laaccettando un ingaggio di 4 milioni. Il club giallorosso punta su di lui e Hummels per rinforzare la difesa. Marioha trovato finalmente sistemazione in Serie A, ma non nel club che inizialmente sembrava destinato a ospitarlo. Il difensore spagnolo, svincolato dopo la sua esperienza all’Atlético Madrid, ha deciso di accettaredella, nonostante il contratto proposto dal club giallorosso sia inferiore a quello che gli era stato offerto dal. Secondo quanto riportato daCRC, emittente partner delavrebbe potuto percepire un ingaggio di 4,5 milioni di euro con gli azzurri. Tuttavia, il difensore ha rifiutato questa proposta per chiedere un aumento a 5 milioni di euro più bonus, una richiesta considerata troppo elevata dal club partenopeo.