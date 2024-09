Paderno Dugnano Riccardo C ha ucciso genitori e fratello con ferocia accanimento e premeditazione Resterà in carcere al Beccaria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) La giudice per le indagini preliminari per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in unminorile per il 17enne autore della strage famigliare didello scorso finesettimana. Nella notte tra sabato e domenicaC. haa coltellate il padre Fabio, la madre Daniela e ilLorenzo nella villetta di famiglia, chiamando egli stesso i soccorsi dopo la mattanza. «Hopapà», aveva detto al telefono, sotto shock, costruendo una narrazione di quanto accaduto presto afflosciatasi su se stessa (la reazione al presunto omicidio degli altri due famigliari da parte del madre). Poche ore più tardi, nel pomeriggio di domenica, il crollo e la piena confessione.