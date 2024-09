Louis Vuitton Cup American Magic batte INEOS con il brivido | scende dai foil recupera in poppa e vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha sconfittoBritannia nella regata che ha aperto la sesta giornata dellaCup, il torneo che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio statunitense ha trionfato nelle acque di Barcellona in condizioni di vento leggero (otto nodi circa) e ha così conquistato la terza vittoria nella competizione, agganciando proprio i britannici al secondo posto in classifica generale alle spalle di Luna Rossa (quattro successi e una regata disputata in meno: gli italiani affronteranno tra pochi i francesi di Orient Express). Tom Slingsby e compagni hanno così riscattato la sconfitta rimediata settimana scorsa nello scontro diretto che ha animato il primo round robin, quando un problema tecnico accusato in partenza li aveva costretti a inseguire gli avversari a 800 metri di distanza.