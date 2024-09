La Fortitudo stupisce già superato il test di Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024)6673 UNA HOTELS: Barford 8, Faye 14, Gombauld 11, Grant 11, Smith 4, Uglietti, Gallo, Vitali 2, Winston 16, Samb, Suljanovic, Fainke ne. All. Dimitris Priftis.BOLOGNA: Fantinelli 2, Bolpin 20, Mian 13, Gabriel 11, Freeman 17; Sabatini 3, Giordano 3, Battistini 4, Cusin, Bonfiglioli ne, Bommarito ne. All Cagnardi. Arbitri: Tallon, Bonotto, Tirozzi. Note: parziali 18-17, 33-29, 46-46. Buone prima successo stagionale per lache passa connella seconda amichevole di questo precampionato. Prova solida per la formazione del presidente Stefano Tedeschi che, difensivamente, ingabbia, trova equilibrio in attacco e e si impone con ampio merito.