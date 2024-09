Il Castelfidardo al derby contro la Vigor con bomber Paponi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024)Ilpotrebbe aver trovato la prima punta tanto agognata e cercata per tutta l’estate. Si vociferava alcune settimane fa che dovesse arrivare un attaccante straniero, invece è made in Marche. Daniele, anconetano, classe 1988, unche ha giocato e segnato anche in A e in Coppa Uefa indossando negli anni sempre tra i prof le maglie tra le varie squadre di Parma, Cesena, Bologna, Perugia, ma anche Ancona, Bari, Imolese e ultima Fermana. Ieri ha svolto il primo allenamento con il gruppo di Giuliodori. E domenica - si attende lufficializzazine - potrebbe anche giocare nella prima di campionatolaSenigallia. Anche perché all’esordio casalingo nel torneo di D - dove ilritorna dopo due stagioni - mister Giuliodori ha problemi in attacco per via delle squalifiche.