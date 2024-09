I figli segreti di Putin | ecco chi sono e come vivono L’incredibile inchiesta di Dossier Center

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Chi, quanti anni hanno edi? Un quesito interessante a cui ha cercato di dare risposta un’indagine del, ong legata all’ex oligarca e oppositore russo Mikhail Khodorkovskij. Iche il presidente russo Vladimiravrebbe avuto dalla presunta compagna, l’ex ginnasta Alina Kabaeva,isolati tra le lussuose residenze sotto la tutela del Servizio di protezione del capo dello Stato. Non frequentano le scuole, viaggiano in segreto su treni blindati e yacht, incontrano molto di rado i genitori. Questa l’estrema sintesi sulle loro condizioni. Oltre a Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, nati dal matrimonio con la ex moglie Ljudmila Shkrebneva, il presidente russo avrebbe avuto anche duemaschi con l’ex ginnasta: Ivan, nato nella primavera del 2015 in una clinica di Lugano, e Vladimir nato nel 2019 a Mosca.