Ciclismo brutte notizie per Van Aert | la sua stagione è finita

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 - Nonostante la rassicurazione sulla mancanza di fratture, la notizia era comunque nell'aria: la sfortunatissimadi Wout Vanpuò considerarsisulla discesa di Collada Llomena della tappa 16 della Vuelta 2024. I dettagli Si chiude così, stavolta ufficialmente, il 2024 del belga: un anno costellato di cadute, con l'apice in tal senso che è stato toccato in primavera alla Dwars Door Vlaanderen 2024, con tanto di rinuncia al Giro d'Italia 2024, quello del suo debutto. Per Van, abituato a rialzarsi, metaforicamente e non, il cammino di recupero è stato lungo e tortuoso, come dimostrato da un Tour de France 2024 vissuto in sordina per preparare al meglio le Olimpiadi di Parigi 2024, il grande obiettivo stagionale.