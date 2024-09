Catania pusher minorenne ha due pistole in casa e 300 g di marijuana nel terrazzo | arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Aveva una pistola con matricola abrasa nella sua camera da letto, mentre aveva nascosto un’altra arma clandestina e quasi 300 grammi dinel terrazzino di. Un catanese di 17 anni è statodagli agenti della squadra Volanti della Questura in seguito di una perquisizione effettuata nella sua abitazione. Fermato in viale San Teodoro Il giovane era stato fermato in viale San Teodoro, nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Librino, nel corso dei costanti servizi notturni di pattugliamento del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa. Una volta fermato e sottoposto a controllo, i poliziotti hanno trovato il 17enne con 10 dosi dicontenute in bustine di cellophane, per un peso totale di 13 grammi, pronte per essere spacciate.