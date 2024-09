Asta del Fantacalcio quanto spendere per i giocatori del Napoli? I prezzi medi in Italia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Giorni di aste del, mabisognaper idel? Vi sveliamo inelle aste inLa sosta per le nazionali ha permesso a milioni di appassionati di ritrovarsi per uno dei momenti più attesi dell’anno: l’del. Un’occasione per ritrovarsi in amicizia e magari rivedere persone che perdi di vista per gli altri 365 giorni. Che si tratti di una lega storica o di una appena nata, la bellezza di sedersi intorno ad un tavolo per sfidarsi e cercare di comporre la rosa migliore è sempre tanta. C’è chi si presenta con carta e penna, chi con i file sul computer e chi con strategie fornite dai migliori creators. Qualcuno arriva carichissimo per mantenere il ruolo di campione in carica e qualcun altro non sa neanche quali sono le squadre salite dalla Serie B.