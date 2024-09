Alessandro Borghi e Gianni Amelio video intervista Campo di battaglia a Venezia 81 | Un film di guerra senza la guerra

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) La nostraade il registaper ildi, in concorso alla Mostra del Cinema di2024 e ora nei cinema: unsullain cui non c’è laVi presentiamo la nostraade il registaper ildi, in concorso alla Mostra del Cinema di2024. Leggi la nostra recensione deldi–(Credits @Claudio Iannone)dicast e uscita Diretto dae interpretato da, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello,di uscirà nei cinema il 5 settembre, distribuito da 01 Distribution.