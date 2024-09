Traffico Roma del 04-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazioneservizi per la mobilità in Prati proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale su via Crescenzio da oggi è interessato il tratto tra Piazza Adriana e Piazza Cavour con una deviazione per i collegamenti bus 23 49 81280 913 982 di notte n 3 di le altre notizie oggi pomeriggio dalle 15 a Trastevere in largo Bernardino da Feltre sit-in davanti al Ministero dell’Istruzione divieti di sosta e in caso di chiusure su Viale Trastevere deviazione per le linee 398 bus H 4475 E 115 questa sera invece dalle 19 corteo alla Montagnola da Piazzale De Uti della montagnola a Vicolo dell’Annunziatella In collaborazione con Luce Verde infomobilità