Thuram affamato di gol Dopo l’Inter c’è la Francia |  Italia prima nel mirino!

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Marcusdiventa il nemico numero uno degli azzurri dell’esordio bomba in nerazzurro, l’attaccante dellamette neluna nuova vittima: l’Italia di Luciano Spalletti. AVVERSARI – Alle ore 20.45 di venerdì sera il Parco dei Principi di Parigi ospiterà-Italia,sfida di Nations League per il Gruppo B, nel quale sono presenti anche Belgio e Israele. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dunque, troveranno di fronte un primo avversario non particolarmente semplice da affrontare. Ladi Didier Deschamps ha numerosi elementi di spessore, uno fra tutti Kylian Mbappé, che stanno vivendo momenti di splendore. È il caso, per esempio, di Marcus, reduce da un primo blocco di tre partite convissuto da protagonista indiscusso.