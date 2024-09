Rieccola ma a Uomini e Donne Non tutti hanno preso bene la scelta della nuova tronista | chi è

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024), ora il gruppo è al completo: è stata appena svelata la quartadi questa prima parte di stagione. Si sapeva che sarebbe stata un’altra donna e tanti rumor davano per scontato che fosse Ida Platano, che già lo scorso anno sedeva sul trono. Ma non è così, dai profili social di Witty tv arriva l’annuncio ufficiale che i fan del programma tanto aspettavano. Non sarà Ida Platano a fare compagnia a Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e il ‘nip’ Alessio al trono classico di, ma il pubblico di Canale 5 la conosce già e possiamo dire anche. Come Francesca arriva da Temptation Island ma è più fresca di rottura con il fidanzato: è Martina De Ioannon, la ex di Raul Dimitras. Leggi anche: “È una cosa delicata”.