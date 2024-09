Nuovo incontro fra Comune e proprietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nei prossimi mesi verrà portato a termine il Piano in adozione, terminando così l’iter burocratico previsto in casi del genere. E già la prossima settimana, in previsione di questo ’step’, dovrebbe tenersi unfra l’amministrazione comunale guidata da Francesca Giannì (nella foto) e laper fare il punto della situazione. Sono gli ultimi passaggi in ordine cronologico relativi alla riqualificazione dell’area ex-Shelbox, con l’ex-sindaco Alessio Falorni che, da privato cittadino, non ha resistito pochi giorni fa alla tentazione di documentare dall’esterno lo stato attuale di un’operazione avviata sotto la sua legislatura.