Mini dress a pois esplosivo | Lady Gaga a Venezia come si presenta | Guarda

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo aver inaugurato i giochi olimpici di Parigi,non poteva mancare certo al Festival del Cinema died ha fatto, così, il suo ingresso trionfale in laguna, accompagnata dal fidanzato Michael Polansky. Felicissima e innamorata più che mai accanto al futuro marito. In bella mostra, ovviamente, il maestoso anello di fidanzamento all'anulare sinistro, mostrato con orgoglio e in una sorta di annuncio implicito delle sue prossime nozze. Full immersion di baci, abbracci e momenti romantici davanti alle telecamere, avide di lei. L'occasione è importante, c'è la prima di “Joker: Folie à Deux”, atteso per il 5 Settembre. Sfilerà sul Red Carpet accanto a Joaquin Phoenix.