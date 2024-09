Katia Ricciarelli | Scorretto non ricordare Pavarotti si organizzi grande evento

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) –contro la decisione del Comune di Modena che per la prima volta, a 17 anni dalla scomparsa di Luciano, ha deciso di non organizzare nessunper il 6 settembre, giorno della scomparsa deltenore. Una scelta che il soprano, parlando con l’Adnkronos, non condivide trovandola ”scorretta”.“è stata una persona che ha segnato la storia, la moglie (Nicoletta Mantovani, ndr) è una donna molto in gamba e attiva e se fossi in lei organizzerei untipo ‘& Friends’, non ha bisogno del Comune di Modena – In molti casi purtroppo – continuarammaricata – dopo la morte di una persona si tende a dimenticarla.merita una serata in suo onore, ci andrebbero tutte le persone che hanno cantato con lui e sono moltissime. Io parteciperei di corsa.