Judo Europei Juniores Tallinn 2024 | si parte giovedì diciotto azzurri al via

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilritorna protagonista con gli. Si scenderà sul tatami di, in Estonia, da5 a domenica 8 settembre con 374 atleti divisi in 39 nazioni. La squadra azzurra è composta da Vincenzo Manferlotti e Francesco Sampino (60 kg), Valerio Accogli e Alessio De Luca (66 kg), Fabrizio Esposito e Manuel Parlati (73 kg), Davide Esposito (81 kg), Cristiano Mincinesi e Henry Owusu Asare (90 kg), Sofia Mazzola e Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone e Micaela Sciacovelli (52 kg), Giulia Carna e Michela Terranova (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Serena Ondei (70 kg), Cinzia Caponetto (78 kg).: sial via SportFace.