Incendio in galleria due tir a fuoco Fumo denso la fuga delle auto e l’arrivo dei soccorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un incidente stradale ha causato problemi al traffico in direzione di Genova, quando un camion ha presoall’interno di unasulla A7 Milano-Genova, all’uscita del casello di Genova Ovest. A causa dell’incidente l’Anas ha predisposto la chiusura del trattostradale in entrambe le direzioni, causando un aumento significativocode nel nodostradale del capoluogo ligure. Sul posto sono intervenuti i vigili delper spegnere il rogo e mettere in sicurezza gli altri veicoli e la polizia stradale che si è preoccupata di gestire il traffico ed effettuare i rilievi, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili dele il personale di Aspi sono giunti sul posto per verificare che non ci siano stati problemi alla copertura del tunnel.