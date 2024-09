Il caso di 45 adolescenti date in spose in un piccolo villaggio nella provincia del Sindh la gran parte a maggio e giugno poco prima dell' inizio dei monsoni ha messo in allarme gli attivisti e attirato l' attenzione del governo Se quella delle spose bambine è una piaga secolare la crisi climatica la sta acuendo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024), che diventano mogli e presto anche madri appena varcata la pubertà, senza possibilità di dire di no. Né, poi, di tornare indietro. I matrimoni precoci sono molto diffusi in Pakistan. Secondo i dati governativi pubblicati a dicembre, il Paese islamico ospita il sesto numero più alto di ragazze sposatedei 18 anni nel mondo. E questo nonostante i “passi significativi” fatti, secondo l’UNICEF, negli ultimi due decenni per ridurli. Una, per le giovani donne, che si sta ampliando per effetto degli eventi meteorologici estremi che stanno interessando la regione. Un nesso causa effetto che può sorprendere ma che è difficile disinnescare.