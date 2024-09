Ex concorrente del Grande Fratello rifiuta di andare a Venezia Chi sono io per stare lì? | applausi sul web ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla Mostra del Cinema divediamo spesso volti noti del piccolo schermo italiano e del web: un exdelha peròto di partecipare. Di chi stiamo parlando? Proprio di recente, una coppia nota per il suo percorso a Uomini e Donne è stata aspramente criticata per essersi presentata sul red carpet di. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che – nonostante i commenti negativi – ha sfilato in maniera spensierata alevento. Nelle ultime ore, un exdel– via Instagram – ha raccontato di esser stato contattato a inizio agosto per presenziare alla Mostra del Cinema, ma di averto l’offerta. Il motivo? Sebbene inizialmente avesse detto di si, in un secondo momento si è ricreduto.