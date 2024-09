Cybersecurity Risorse per Roma è la prima società in house italiana a ricevere certificazioni Iso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre –perdiventa lainal 100% in Italia aleISO sulla. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna in Campidoglio alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Amministratore Unico dellaAlbino Ruberti e della Direttrice Generale CSQA (Organismo di Certificazione) Maria Chiara Ferrarese. Si tratta delleISO/IEC 27001 e delle relative estensioni ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e ISO/IEC 27701, che si riferiscono alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali. Delle 2.355 aziende certificate in Italia per la ISO/IEC 27001, sono solo 297 quelle che hanno ottenuto tutte e quattro le, che possono arrivare solamente in ordine sequenziale, vale a dire riconoscendo una estensione solo in presenza della precedente (dato all’ 11.08.