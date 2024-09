Cup sale la preoccupazione FdI | Stop alla precarietà Il personale va stabilizzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C’èsul futuro del Centro unico di prenotazione, Cup, nel distretto di Massa Carrara e in particolare per i lavoratori, visto che l’appalto è in scadenza a fine anno. A mettere sotto i riflettori la vicenda è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, tramite un’interrogazione indirizzata al presidente Eugenio Giani egiunta regionale con primo firmatario Vittorio Fantozzi. "Gli sportelli Cup svolgono un ruolo nevralgico nel Sistema sanitario regionale, sovente prima interfaccia con l’utenza – sottolinea il gruppo regionale di FdI – dove è possibile effettuare varie prestazioni, tra cui prenotazione visite ed esami, pagamento ticket, attivazione tessera sanitaria, scelta o revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; rilascio esenzioni ticket.