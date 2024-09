Bocciatura EIC Caporaso FI | Imbarazzante Ormai abbiamo perso il treno ma forse non lo hanno mai visto passare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con la terzadella delibera EIC da parte della Corte dei Conti possiamo dire di averil. Maquelnon loneppure”, così Salvatore, dirigente provinciale di Forza Italia. “Sbagliare una volta può succedere, la seconda volta può far sorgere dubbi, ma sbagliare per la terza volta su una questione così importante è a dir poco. Le conseguenze di questo disastro, però, non le pagano solo le amministrazioni coinvolte: le subiscono quotidianamente i cittadini, costretti a vivere in una crisi perenne nell’erogazione dell’acqua, quasi fosse diventata una normalità. E con questa nuova– aggiunge– possiamo definitivamente dire addio anche ai fondi del PNRR, una risorsa che avrebbe potuto finalmente risolvere i problemi infrastrutturali della rete idrica.