Addio classi pollaio per il calo della natalità Pisa il provveditore Simonetti | Spopolamento delle aule

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Dopo anni di Covid, la scuola tornerà a essere “socialità” piena. Ne è convinto il dirigente scolastico provinciale a pochi giorni dal rientro sui banchi. Andreafa il quadro sul personale e sulle novità di questo 2024-2025. Professore, partiamo dai presidi, com’è la situazione? “Nella nostra provincia, i dirigenti, laddove mancavano (Pontedera, Vecchiano e Calcinaia), sono stati assicurati attraverso la reggenza, visto che i posti erano stati assegnati per concorso, ma che il tar ha bloccato la nomina”. Passiamo ai direttori dei servizi generali e amministrativi. “Sono in definizione circa dieci posti, ma proprio in questi giorni stiamo effettuando gli interpelli e crediamo entro il fine settimana di poter concludere”.