VIDEO ? Mondiale per club indizio social della Fifa | annuncio a breve?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) La prossima estate, quella 2025, si giocherà ilper. Competizione nuova in cui sarà presente anche l’Inter. Laha appena lanciato un. Domani potrebbe esserci un– Praticamente tra meno di un anno ci sarà ilper. Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si giocherà la nuova edizione delper. Un evento rinnovato, con 32 squadre rispetto ai precedenti format. Che diventerà un appuntamento imperdibile, in quanto quadriennale e non più incastrato all’interno dei campionati, riaumentandone il valore. L’Inter ha già avuto l’ufficialità il 17 dicembre. Il nuovopersi giocherà negli Stati Uniti, con una prima fase e poi quella a eliminazione diretta (tipo Europei e Mondiali). Pochi minuti fa, tramite i propri canali, laha lanciato un nuovo