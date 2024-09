Viale del cimitero | 200mila euro di lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Al via iper la realizzazione del nuovodi accesso aldi Pogliano Milanese. Intervento da, molto atteso dai poglianesi, il nuovodovrebbe essere pronto per il prossimo 2 novembre, giorno in cui si commemorano i morti. "Per il nuovoè stato necessario abbattere le piante presenti, questo per garantire un miglioramento complessivo di tutta l’area, considerando che molte piante avevano una bassa radicazione o erano in cattive condizioni di salute, quindi non sicure per probabili sradicamenti come in passato - spiega il sindaco Carmine Lavanga -. Al termine dei, nel periodo invernale, tutte le piante abbattute saranno sostituite con essenze specificamente scelte per il luogo e per la tipologia del terreno, in modo da garantire l’integrazione ambientale e una crescita ottimale".