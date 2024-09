Torneo di beach tennis Vince la solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo circa tre mesi di attività si è concluso nei giorni scorsi con ilover maschile la sesta edizione del Trofeo eco solidale di2024 organizzato dalla Playball Cervia in collaborazione alla Uisp Lugo Ravenna, Spi Cgil, la Caritas ed Avis di Cervia ed il Comune di Cervia che ha riscosso un grande successo sia tra i partecipanti che tra i numerosi spettatori. Tra maggio e settembre in diversi bagni si sono svolte le attività gratuite dedicate a circa 350 tra bambini e ragazzi, ed oltre 90 adulti tra donne, uomini ed over che hanno raggiunto l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva ed i temi della salute, dellae del rispetto dell’ambiente. Oltre 180 kg di alimenti a lunga scadenza raccolti nel corso della manifestazione sono stati consegnati alle famiglie bisognose cervesi.