Rigivan Ganeshamoorthy | Noi disabili? Tutti ci schifano per qualcosa che non abbiamo voluto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024)è diventato famoso in tutta Italia grazie a un’intervista. Anche se l’impresa l’aveva fatta prima. Aveva infatti conquistato l’oro nel lancio del disco F52 alle Paralimpiadi di Parigi. Portando anche a casa tre record del mondo. Ma il colloquio ai microfoni di RaiSport l’ha fatto finire sulla bocca diè affetto dalla sindrome di Guillan-Barré. «Lo sport per me è stata una rinascita, mi ha dato la possibilità di non pensare a cose negative», dice oggi a La Stampa. Anche se c’è chi lo ha attaccato per il colore della sua pelle: «Vabbè gli ignoranti sono loro, a me scivola addosso». Riservato Lui è sempre stato riservato: «E adesso mi ritrovo travolto da questa onda, con tutte queste interviste. Ma alla fine, anche su consiglio di altri atleti, mi sono buttato, seppur con un po’ di disagio».